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11:38, 31 мая 2019 507
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Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную наркоторговлю

Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную наркоторговлю

Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную наркоторговлю. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Обвиняемого задержали в конце февраля 2017 года в Петушках. У него нашли свертки с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Результаты проведенного исследования показали, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство — героин. Общий вес наркотика превысил семь граммов.

По версии следствия, молодой человек выполнял роль курьера по распространению запрещенных веществ. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков с помощью «закладок».

Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению двух эпизодов незаконного сбыта.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.


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