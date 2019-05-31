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Житель Владимирской области пойдет под суд за незаконную наркоторговлю. Об этом сообщил
Обвиняемого задержали в конце февраля 2017 года в Петушках. У него нашли свертки с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Результаты проведенного исследования показали, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство — героин. Общий вес наркотика превысил семь граммов.
По версии следствия, молодой человек выполнял роль курьера по распространению запрещенных веществ. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков с помощью «закладок».
Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению двух эпизодов незаконного сбыта.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.