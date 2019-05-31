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Во Владимирской области задержали 18-летнего квартирного вора. Об этом сообщил
20 мая в полицию обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из ее квартиры планшетного компьютера.
Подозреваемого задержали. Им оказался 18-летний местный житель.
Установлено, что накануне в гости к потерпевшей приходили приятели, среди которых был и подозреваемый, ранее не знакомый с потерпевшей. Воспользовавшись моментом, когда остался без внимания, фигурант похитил лежавший в комнате планшет и скрылся. Впоследствии злоумышленник продал имущество, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.