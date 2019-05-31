Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:01, 31 мая 2019 113
 0    0

В Тульской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика

В Тульской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика

В Тульской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась мать ребенка. Она пояснила, что попросила присмотреть за сыном мужчину, с которым была немного знакома. Спустя несколько часов она не смогла связаться с этим человеком, и при этом не знала, где находится он и где ее ребенок.

Полицейские выяснили личность мужчины и получили сведения, что тот уходил с ребенком через лес в расположенное неподалёку село, а побывав там, также через лесной массив пошел обратно. На выходе из леса его и нашли сотрудники органов правопорядка.

По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мальчика нет, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. На мать мальчика составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй 5.35 Административного Кодекса РФ.

Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению деталей происшествия.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным? 7

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 177
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 510
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
21:52, 18 мая 2019 14 250
Возле ТЦ «Круиз» иномарка врезалась в рекламный щит заправки после ДТП
21:26, 18 мая 2019 13 697
Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках
16:17, 21 мая 2019 13 299
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум