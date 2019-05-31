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В Тульской области нашли пропавшего двухлетнего мальчика. Об этом сообщил
В полицию обратилась мать ребенка. Она пояснила, что попросила присмотреть за сыном мужчину, с которым была немного знакома. Спустя несколько часов она не смогла связаться с этим человеком, и при этом не знала, где находится он и где ее ребенок.
Полицейские выяснили личность мужчины и получили сведения, что тот уходил с ребенком через лес в расположенное неподалёку село, а побывав там, также через лесной массив пошел обратно. На выходе из леса его и нашли сотрудники органов правопорядка.
По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мальчика нет, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. На мать мальчика составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй 5.35 Административного Кодекса РФ.
Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению деталей происшествия.
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