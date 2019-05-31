В Тамбовской области пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП, пострадал ребенок

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В Тамбовской области пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП. Об этом сообщил
ДТП произошло 30 мая в 7:40 на улице Девятой Пятилетки в районе дома №2 города Котовска водитель Skoda Octavia, мужчина 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не пропустил Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пятилетняя пассажирка Hyundai Solaris получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в Детскую областную больницу.
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