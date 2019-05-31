В Спасском районе «Лада» врезалась в отбойник и сбила двух пешеходов

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Фото: Издательство «Пресса»
В Спасском районе Lada Largus врезалась в отбойник, а затем сбила двух пешеходов. Об этом сообщает издательство «
Авария произошла в четверг, 30 мая, в 23:30 на 244 километре федеральной трассы М-5 «Урал». За рулем машины был житель Самарской области.
Погиб один из пешеходов — 24-летний житель поселка Павловка. Второго пешехода — 21-летнего жителя поселка — госпитализировали.
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