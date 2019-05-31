В Смоленской области школьница утонула, спасая ребенка

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Фото: Pixabay.com
В Смоленской области 14-летняя школьница утонула, спасая ребенка. Об этом
Этот случай произошел 29 мая, однако следователи проинформировали о нем только в пятницу, 31 мая. Предварительно, около 16:00 малолетние мальчики гуляли по берегу реки Угра. Один из них зашел в воду и начал тонуть. На крики прибежала школьница. Девушка вытолкала ребенка к берегу, его помог спасти находившийся неподалеку рыбак.
Школьнице выбраться не удалось. Ее тело подняли из воды в четверг, 30 мая.
Следователи проверяют обстоятельства случившегося.
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