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18:51, 31 мая 2019 210
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В Смоленской области школьница утонула, спасая ребенка

В Смоленской области школьница утонула, спасая ребенка

Фото: Pixabay.com

В Смоленской области 14-летняя школьница утонула, спасая ребенка. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Этот случай произошел 29 мая, однако следователи проинформировали о нем только в пятницу, 31 мая. Предварительно, около 16:00 малолетние мальчики гуляли по берегу реки Угра. Один из них зашел в воду и начал тонуть. На крики прибежала школьница. Девушка вытолкала ребенка к берегу, его помог спасти находившийся неподалеку рыбак.

Школьнице выбраться не удалось. Ее тело подняли из воды в четверг, 30 мая.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося.


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