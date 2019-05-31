Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 31 мая 2019 617
 0    0

В Шлаковом отключили холодную воду. Адреса

В Шлаковом отключили холодную воду. Адреса

Утром в пятницу, 31 мая, в поселке Шлаковый отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Трудовая, дома 13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор);
  • улица Ломоносова, дома с 46 по 72, дома с 37 по 49 (частный сектор);
  • улица Бабушкина, дома с 36 по 46, дома с 11 по 21 (частный сектор);
  • 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);
  • улица Космодемьянской, дома 31, с 38 по 64, дома с 37 по 63 (частный сектор);
  • 1-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • 2-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • улица Кошевого (частный сектор);
  • улица Гастелло (частный сектор);
  • Куйбышевское шоссе, дома 16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1;
  • улица Декабристов, дома с 12 по 26, дома с 5 по 25;
  • улица Разина, дома с 44 по 52, дома с 45 по 53 (частный сектор).

Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 20 по улице Белякова.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 137
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 377
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
21:52, 18 мая 2019 14 243
Возле ТЦ «Круиз» иномарка врезалась в рекламный щит заправки после ДТП
21:26, 18 мая 2019 13 687
Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках
16:17, 21 мая 2019 13 272
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум