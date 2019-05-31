В Шлаковом отключили холодную воду. Адреса

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Утром в пятницу, 31 мая, в поселке Шлаковый отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 20 по улице Белякова.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.