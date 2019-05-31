В Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

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В Рязани три дня подряд, с 3 по 5 июня, будут отключать свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии 3 июня с 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:
4 и 5 июня с 6:00 до 22:00 свет отключат по следующим адресам:
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.