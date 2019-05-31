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Фото: Pixabay.com
В Рязани появится система общественного велопроката. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в мэрии.
Система станет работать через мобильное приложение. Взять и вернуть велосипед можно будет в специальных точках города. В 2019 году в прокате будет 200 велосипедов, а через год — 400. Прокат на сутки обойдется в 150 рублей, на месяц — 600, сезон — 2400.
В каждый тариф включено неограниченное количество поездок до 30 минут. За поездки больше получаса придется доплатить по 60 рублей за час.
Систему запустит частный инвестор в июле.
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