Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:55, 31 мая 2019 119

В «Рязаньэнерго» провели праздник для детей сотрудников

В «Рязаньэнерго» провели праздник для детей сотрудников

В преддверии Международного дня защиты детей в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» организовали праздник для детей сотрудников.

Энергетики наградили ребят, которые участвовали в корпоративных мероприятиях в течение года: в праздничном концерте для ветеранов ко Дню Победы, межрегиональном конкурсе рисунков «Россети: рисуют дети!», посвященному Дню компании, и в художественном состязании на тему электробезопасности «Не влезай, убьет!».

«Выражаю искреннюю благодарность детям за яркие творческие работы и талантливые выступления, — сказал директор филиала „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Мы будем поддерживать активное участие подрастающего поколения в жизни энергопредприятия, способствовать развитию творческого потенциала у детей и воспитанию интереса к работе родителей, в целях возможной профориентации в будущем. Обязанность взрослых — защищать детей и научить их самих оберегать свое здоровье и жизнь, поэтому сегодня мы также напомнили юным гостям, что электричество смертельно опасно».

Энергетики раздали детям плакаты с правилами электробезопасности, тематические календари и расписания уроков. Кроме того, для них подготовили игры с артистами, шоу мыльных пузырей и угощение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
50 минут назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 225
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 543
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
21:52, 18 мая 2019 14 272
Возле ТЦ «Круиз» иномарка врезалась в рекламный щит заправки после ДТП
21:26, 18 мая 2019 13 706
Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках
16:17, 21 мая 2019 13 333
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум