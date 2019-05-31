В «Рязаньэнерго» провели праздник для детей сотрудников

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В преддверии Международного дня защиты детей в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» организовали праздник для детей сотрудников.
Энергетики наградили ребят, которые участвовали в корпоративных мероприятиях в течение года: в праздничном концерте для ветеранов ко Дню Победы, межрегиональном конкурсе рисунков «Россети: рисуют дети!», посвященному Дню компании, и в художественном состязании на тему электробезопасности «Не влезай, убьет!».
«Выражаю искреннюю благодарность детям за яркие творческие работы и талантливые выступления, — сказал директор филиала „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Мы будем поддерживать активное участие подрастающего поколения в жизни энергопредприятия, способствовать развитию творческого потенциала у детей и воспитанию интереса к работе родителей, в целях возможной профориентации в будущем. Обязанность взрослых — защищать детей и научить их самих оберегать свое здоровье и жизнь, поэтому сегодня мы также напомнили юным гостям, что электричество смертельно опасно».
Энергетики раздали детям плакаты с правилами электробезопасности, тематические календари и расписания уроков. Кроме того, для них подготовили игры с артистами, шоу мыльных пузырей и угощение.
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