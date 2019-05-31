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В Пролетарском районе Тулы прошел град. Видео разместил интернет-портал «
Район накрыло доджем с крупным градом.
Как отмечает издание, в Центральном районе Тулы за окном светит солнце и лишь издали доносятся раскаты грома.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.