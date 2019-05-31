В Пителине вырос гигантский гриб. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В Пителине вырос гигантский гриб. Диаметр трутовика составляет почти полметра, сообщает издательство «
Гриб вырос на пне в сквере. Отмечается, что селфи с ним пользуются популярностью.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.