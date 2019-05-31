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Фото: Pixabay.com
В первый день лета в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды
В ночь на субботу, 1 июня, ожидается до +12, +17 градусов.
Местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер северо- западный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.