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19:21, 31 мая 2019 141
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В Михайлове участники акции «Белый цветок» собрали 350 тысяч на подарки для девяти детей

В Михайлове участники акции «Белый цветок» собрали 350 тысяч на подарки для девяти детей

Фото: Рязанская епархия

В Михайлове благотворители собрали 350 тысяч рублей на подарки для девяти детей. Итоги благотворительной акции «Белый цветок» подвели накануне Дня защиты детей, сообщил сайт Рязанской епархии.

Подарки инвалидам и членам многодетных семей вручили депутат облдумы Владимир Сидоров и благочинный второго Михайловского округа протоиерей Сергий Зенкин.


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