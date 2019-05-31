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10:22, 31 мая 2019 81
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В Липецке за сутки раскрыли две кражи автомобилей

В Липецке за сутки раскрыли две кражи автомобилей

За прошедшие сутки в Липецке сотрудники полиции раскрыли две кражи автомобилей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Первая из них произошла в субботу, 25 мая. На улице Депутатской угнали «ВАЗ-2107». Подозреваемого задержали. Им оказался 16-летний учащийся лицея. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подобный случай произошел в ночь с 29 на 30 мая. На улице Вермишева украли автомобиль «LADA 212140» (Нива). Автомобиль в исправном состоянии обнаружили у дома по улице Папина. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель.

Установлено, что он и потерпевший были знакомы. В момент их общения ключи от автомобиля находились в салоне, а дверь осталась открыта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража), максимальное наказание по которой предусмотрено до шести лет лишения свободы.


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Media Sapiens. Что изменилось в обществе с приходом социальных сетей

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