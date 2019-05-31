В Липецке за сутки раскрыли две кражи автомобилей

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За прошедшие сутки в Липецке сотрудники полиции раскрыли две кражи автомобилей. Об этом сообщил
Первая из них произошла в субботу, 25 мая. На улице Депутатской угнали «ВАЗ-2107». Подозреваемого задержали. Им оказался 16-летний учащийся лицея. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Подобный случай произошел в ночь с 29 на 30 мая. На улице Вермишева украли автомобиль «LADA 212140» (Нива). Автомобиль в исправном состоянии обнаружили у дома по улице Папина. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель.
Установлено, что он и потерпевший были знакомы. В момент их общения ключи от автомобиля находились в салоне, а дверь осталась открыта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража), максимальное наказание по которой предусмотрено до шести лет лишения свободы.
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