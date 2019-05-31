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14:49, 31 мая 2019 171
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В Госдуме предложили разделить пиво на «живое» и «мертвое»

В Госдуме предложили разделить пиво на «живое» и «мертвое»

Депутат Госдумы Сергей Иванов предложил разделить пиво на «живое» и «мертвое». Он также выступил за запрет всей рекламы пастеризованного пива и суррогата, передает РИА Новости.

В проекте закона говорится, что «живое» — это непастеризованное пиво.

«Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво». Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добав­лением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего Федерального закона, называется «пивной суррогат», — говорится в документе.

Законопроект предлагает также маркировать напитки на таре и этикетках.


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