«Сбербанк» объявил о снижении ставки по ипотеке

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«Сбербанк» объявил о снижении процентных ставок по ипотеке. С 25 мая снижение составит 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от «Сбербанка» «ДомКлик».
«Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в «Сбербанке» позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы «Сбербанка» и цифровую платформу 'ДомКлик'", — прокомментировал Герман Греф, президент, председатель правления «Сбербанка».
Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.
Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.
Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.