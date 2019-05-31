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12:02, 31 мая 2019 95
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С понедельника на шести рязанских улицах отключат горячую воду

С понедельника на шести рязанских улицах отключат горячую воду

С понедельника, 3 июня, на шести рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ до 14 июня воды не будет по следующим адресам:

  • 1-й проезд Ломоносова, дом 9/15;
  • улица Затинная, дома 30, 30 корпус 1, 34-а (детсад №119);
  • Михайловское шоссе, дома 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7;
  • улица Новоселов, дома 48 корпус 2, 48 корпус 1, дома 48 корпус 3;
  • улица Пугачева, дома 11/19, 3, 7-а, 7, 7-б;
  • улица Разина, дома 17, 2.

С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


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