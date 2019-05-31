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16:54, 31 мая 2019 370
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С Калужского бизнесмена взыскали больше двухсот тысяч рублей алиментов

С Калужского бизнесмена взыскали больше двухсот тысяч рублей алиментов

Фото: Pixabay.com

С Калужского бизнесмена взыскали 229 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

В ходе очередной проверки имущественного положения должника, судебный пристав направил запросы в банковские организации, в результате на одном из расчетных счетов должника была обнаружена крупная сумма — 229 тысяч рублей. Данный счет незамедлительно арестовали, деньги списали в счет погашения алиментного долга и перечислили взыскателю.

На данный момент у гражданина по-прежнему остается около 62 тысяч рублей долга по алиментам, которые ему придется оплатить.

Дальнейшее исполнение судебного решения будет находиться на контроле у калужских судебных приставов.


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