С Калужского бизнесмена взыскали больше двухсот тысяч рублей алиментов

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Фото: Pixabay.com
С Калужского бизнесмена взыскали 229 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщил
В ходе очередной проверки имущественного положения должника, судебный пристав направил запросы в банковские организации, в результате на одном из расчетных счетов должника была обнаружена крупная сумма — 229 тысяч рублей. Данный счет незамедлительно арестовали, деньги списали в счет погашения алиментного долга и перечислили взыскателю.
На данный момент у гражданина по-прежнему остается около 62 тысяч рублей долга по алиментам, которые ему придется оплатить.
Дальнейшее исполнение судебного решения будет находиться на контроле у калужских судебных приставов.
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