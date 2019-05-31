Рязанцев предупредили о надвигающейся грозе

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Рязанцев предупредили о грозе. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа в Рязани и области ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду, в отдельных районах град.
Явления сохранятся до конца суток 31 мая.
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