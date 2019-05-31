Прокуратура потребовала заблокировать сайт, продающий электроудочки

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Прокуратура потребовала заблокировать сайт, на котором продавали электроудочки. Об этом сообщил
Проверка показала, что на портале размещена информация, запрещенная к распространению на территории России.
Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.