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18:23, 31 мая 2019 164
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После ливня в рязанской многоэтажке протекла крыша. Видео

После ливня в рязанской многоэтажке протекла крыша. Видео

После ливня в рязанской многоэтажке протекла крыша. Видео опубликовали на странице rzn_life в Instagram.

Автор ролика уточнил, что «потоп» произошел в доме №3 на улице Нахимова.

«В подъезде все течет, — возмущается он. — Как мне пройти: тут по щиколотку вода? Это же вообще… Тут просто все течет, я даже боюсь в лифте ехать».


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