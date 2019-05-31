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После ливня в рязанской многоэтажке протекла крыша. Видео опубликовали на странице
Автор ролика уточнил, что «потоп» произошел в доме №3 на улице Нахимова.
«В подъезде все течет, — возмущается он. — Как мне пройти: тут по щиколотку вода? Это же вообще… Тут просто все течет, я даже боюсь в лифте ехать».
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Вот такая крыша на Нахимова 3. @angelika0890 #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.