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Около михайловского спиртзавода убрали несанкционированную свалку. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили активисты ОНФ.
Свалка находилась на территории Грязновского сельского поселения. Мусор лежал примерно в 300 метрах от реки Кердь. Общественники обратились в прокуратуру, минприроды, Росприроднадзор и администрацию Михайловского района в ноябре 2018 года. Тогда местные власти вывезли 1300 «кубов» отходов.
«Когда мы обнаружили свалку, она была довольно крупной. По сообщениям местных жителей, на нее свозили и строительные, и бытовые отходы. Что интересно, свалка была огорожена шлагбаумом и имела закрытый въезд», — сказал активист ОНФ Илья Крюков. Полностью убрать мусор удалось к концу мая.
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