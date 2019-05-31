На улице Островского перевернулся мотоциклист

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В пятницу, 31 мая, около дома №48/77 по улице Островского перевернулся мотоциклист. ДТП произошло примерно в 12:10.
По словам очевидца, водитель «решил встать на дыбы, пережал газ и упал назад». Мужчина сломал ногу.
На место вызвали скорую помощь и ГИБДД.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.