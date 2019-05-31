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На Почтовой появится новый арт-объект «Нулевой километр». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.
Его планируют установить около здания почтамта к 7 июня.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.