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12:46, 31 мая 2019 1 862
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Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»

Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн». В пятницу, 31 мая, губернатор осмотрел новые корпуса и детские площадки. Два двухэтажных здания на 93 человека каждый построили на месте старых за несколько месяцев. Корпуса оснащены видеонаблюдением, противопожарной системой и защитой от выпадения из окон. Кроме того, полы в зданиях подогреваются.

В лагере появились игровая, спортивная и площадка для воркаута. Работы провели за счет завода «Красное знамя», которому принадлежит лагерь.

На церемонии открытия Любимов поделился своими воспоминаниями о посещении лагерей в детстве и в студенческие годы. Он поблагодарил завод за проделанную работу и выразил надежду, что другие предприятия будут следовать примеру завода «Красное знамя».

«Надеюсь так мы будем оздоравливать все больше и больше детей», — отметил политик.

После экскурсии по корпусам политик оставил запись в книге пожеланий.

«В мое время таких условий не было», — поделился впечатлениями политик.

Новые корпуса «Сатурна» позволят отдыхать в нем детям круглогодично.

Первая смена школьников приедет в лагерь уже 1 июня.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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