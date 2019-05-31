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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн». В пятницу, 31 мая, губернатор осмотрел новые корпуса и детские площадки. Два двухэтажных здания на 93 человека каждый построили на месте старых за несколько месяцев. Корпуса оснащены видеонаблюдением, противопожарной системой и защитой от выпадения из окон. Кроме того, полы в зданиях подогреваются.
В лагере появились игровая, спортивная и площадка для воркаута. Работы провели за счет завода «Красное знамя», которому принадлежит лагерь.
На церемонии открытия Любимов поделился своими воспоминаниями о посещении лагерей в детстве и в студенческие годы. Он поблагодарил завод за проделанную работу и выразил надежду, что другие предприятия будут следовать примеру завода «Красное знамя».
«Надеюсь так мы будем оздоравливать все больше и больше детей», — отметил политик.
После экскурсии по корпусам политик оставил запись в книге пожеланий.
«В мое время таких условий не было», — поделился впечатлениями политик.
Новые корпуса «Сатурна» позволят отдыхать в нем детям круглогодично.
Первая смена школьников приедет в лагерь уже 1 июня.
© RZN.info
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