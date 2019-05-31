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Калужанину грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж велосипедов. Об этом сообщил
Согласно материалам уголовного дела, кражи велосипедов зарегистрированы в последних числах мая. Заявления поступили от местных жителей, проживающих на улицах Курчатова, Глинки, Любого и проспекте Ленина. Причем по последнему адресу совершены сразу две кражи велосипедов.
Установлено, что четыре из пяти украденных двухколесных транспортных средств были оборудованы противокражными устройствами.
Подозреваемого задержали. В своих пояснениях он указал, что при себе всегда имел плоскогубцы, которыми без труда справлялся с данными системами.
Два велосипеда изъяли и в ближайшее время вернут законным владельцам. Остальное имущество фигурант успел сбыть третьим лицам, получив за каждый из них по 2 тысячи рублей.
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