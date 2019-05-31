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12:32, 31 мая 2019 391
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Калужанину грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж велосипедов

Калужанину грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж велосипедов

Калужанину грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж велосипедов. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Согласно материалам уголовного дела, кражи велосипедов зарегистрированы в последних числах мая. Заявления поступили от местных жителей, проживающих на улицах Курчатова, Глинки, Любого и проспекте Ленина. Причем по последнему адресу совершены сразу две кражи велосипедов.

Установлено, что четыре из пяти украденных двухколесных транспортных средств были оборудованы противокражными устройствами.

Подозреваемого задержали. В своих пояснениях он указал, что при себе всегда имел плоскогубцы, которыми без труда справлялся с данными системами.

Два велосипеда изъяли и в ближайшее время вернут законным владельцам. Остальное имущество фигурант успел сбыть третьим лицам, получив за каждый из них по 2 тысячи рублей.


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