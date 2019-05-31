Доехал до кладбища. Пьяный покупатель угнал у рязанца «Жигули»

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Фото: Ru.wikipedia.org
Во время сделки у рязанца, который собирался продать ВАЗ-2114, угнали машину. Об этом сообщила
Потерпевший рассказал полицейским, что потенциальный покупатель явился на сделку пьяным. Продавец предложил перенести встречу, но злоумышленник попросил «только посмотреть салон», сел за руль, завел автомобиль и уехал.
В городе объявили план «Перехват». «Жигули» нашли у Богородского кладбища. 37-летний угонщик, которого ранее неоднократно судили за кражу, грабеж и пьяное вождение, прятался неподалеку.
Рецидивиста задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.