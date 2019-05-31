Директора ряжского «Водоканала» оштрафовали за мутную воду

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Фото: Pixabay.com
Директора ряжского «Водоканала» оштрафовали за некачественную воду. Она не отвечает гигиеническим требованиям по мутности, органолептическим показателям и содержанию железа,
Местные власти не сообщали потребителям о некачественной воде. Главам муниципальных образований внесли пять представлений об устранении нарушений. Их рассматривают.
Кроме того, выяснилось, что исследования качества воды проводила неаккредитованная организация. Директору «Ряжского Водоканала» внесли представление и оштрафовали по статье 6.5 КоАП.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.