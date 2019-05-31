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14:23, 31 мая 2019 237
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Астраханец спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

Астраханец спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

Фото: Pixabay.com

Житель Астраханской области спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей. Его объявили в исполнительный розыск. Приставы отправились на кладбище, где работает должник. Администратор рассказал, что работник копает могилу.

«Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая, лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика были взяты объяснения», — говорится в пресс-релизе.

Астраханцу грозит уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».


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