Астраханец спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

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Фото: Pixabay.com
Житель Астраханской области спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым. Об этом
Мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей. Его объявили в исполнительный розыск. Приставы отправились на кладбище, где работает должник. Администратор рассказал, что работник копает могилу.
«Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая, лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика были взяты объяснения», — говорится в пресс-релизе.
Астраханцу грозит уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
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