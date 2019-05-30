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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Житель Новомичуринска пойдет под суд за оскорбление полицейского. Об этом
Следствие установило, что в марте совершившего правонарушение мужчину доставили в Новомичуринскую МРБ для медицинского освидетельствования. В больнице он публично оскорбил сотрудника полиции.
На нарушителя завели дело по статье 319 УК. Вид и размер наказания определит суд.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.