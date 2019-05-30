Военная прокуратура проверит видео и.о. мэра Липецка в вертолете

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Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников попросил главного военного прокурора России проверить видео на YouTube с и.о. мэра Липецка Евгенией Уваркиной. Об этом сообщил «
Ролик появился на видеохостинге 7 июня 2017 года. Там Уваркина в сопровождении топ-менеджмента ГК «Трио» идет по взлетно-посадочной полосе военного аэродрома, а после садится в вертолет МИ-8 военно-воздушных сил.
Номер машины при этом замазан. После этого участники съемки распивают на борту шампанское или имитирующий его напиток.
Видео заканчивается проходкой руководства агрохолдинга по ВПП под песню «I Don`t Want To Miss A Thing» группы Aerosmith.
Хомутинников попросил проверить, был ли заключен договор на использование аэродрома, выдавалось ли участникам разрешение на проход и проезд по территории.
Сама Уваркина пояснила, что ролик снимали к к 20-летию агрохолдинга «Трио», совладельцем которого она являлась на тот момент (и. о. мэра она была назначена в начале июня) и носит «исключительно постановочный характер».
Собеседник «Коммерсанта-Черноземье», знакомый с ситуацией, отметил, что сцены с распитием напитка снимали на земле.
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