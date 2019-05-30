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16:24, 30 мая 2019 242
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Во Владимирской области ужесточили штрафы за пал травы

Во Владимирской области ужесточили штрафы за пал травы

Во Владимирской области решили повысить штрафы за пал сухой травы и мусора в пределах населенных пунктов. Сумму увеличили до пяти тысяч рублей, пишут «Владимирские новости».

Ранее штрафы за физлиц составляли от 500 до 3 тысяч рублей.

Теперь нижняя граница начинается от 3 тысяч и заканчивается 5 тысячами.

Должностные лица за такой же проступок должны будут заплатить от 10 до 50 тысяч рублей (ранее был — от 3 тысяч до 10 тысяч рублей).

На организации будут выписывать штрафы от 50 до 250 тысяч рублей.

Ранее максимальный штраф составлял 150 тысяч рублей.


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