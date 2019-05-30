Во Владимирской области ужесточили штрафы за пал травы

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Во Владимирской области решили повысить штрафы за пал сухой травы и мусора в пределах населенных пунктов. Сумму увеличили до пяти тысяч рублей, пишут «
Ранее штрафы за физлиц составляли от 500 до 3 тысяч рублей.
Теперь нижняя граница начинается от 3 тысяч и заканчивается 5 тысячами.
Должностные лица за такой же проступок должны будут заплатить от 10 до 50 тысяч рублей (ранее был — от 3 тысяч до 10 тысяч рублей).
На организации будут выписывать штрафы от 50 до 250 тысяч рублей.
Ранее максимальный штраф составлял 150 тысяч рублей.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.