Вакансия в Обнинске вошла в список самых редких в стране

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вакансия мастера-брынзодела в Обнинске Калужской области вошла в список самых необычных и редких в стране. Об этом передает
Кандидат на вакансию должен иметь среднее профессиональное образование, знать технологию производства брынзы и иметь опыт работы не менее года.
В список также попали гнутарь по дереву, которого ищут для работы в Улан-Удэ и чаевод (он требуется на временную работу в Сочи для ручной или машинный сбор чайного листа).
В Челябинске готова кондитерская фирма ищет изготовителя карамели, причем от кандидата не требуется образования и опыта работы, достаточно иметь санитарную книжку.
Самая высокую зарплату предлагают брынзоделу — от 43 тысяч рублей в месяц. Чаеводу предложили 25 тысяч рублей, а гнутарю по дереву — 20 тысяч рублей ежемесячно.
Изготовителю карамели работодатель обещает зарплату в 16 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТрое рязанцев предстанут перед судом за избиение человека около кафе
|
cледующая новость →После восьми лет ожидания собственники тамбовского долгостроя получили ключи
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.