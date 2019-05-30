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15:50, 30 мая 2019 191
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Вакансия в Обнинске вошла в список самых редких в стране

Вакансия в Обнинске вошла в список самых редких в стране

Вакансия мастера-брынзодела в Обнинске Калужской области вошла в список самых необычных и редких в стране. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Кандидат на вакансию должен иметь среднее профессиональное образование, знать технологию производства брынзы и иметь опыт работы не менее года.

В список также попали гнутарь по дереву, которого ищут для работы в Улан-Удэ и чаевод (он требуется на временную работу в Сочи для ручной или машинный сбор чайного листа).

В Челябинске готова кондитерская фирма ищет изготовителя карамели, причем от кандидата не требуется образования и опыта работы, достаточно иметь санитарную книжку.

Самая высокую зарплату предлагают брынзоделу — от 43 тысяч рублей в месяц. Чаеводу предложили 25 тысяч рублей, а гнутарю по дереву — 20 тысяч рублей ежемесячно.

Изготовителю карамели работодатель обещает зарплату в 16 тысяч рублей.


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