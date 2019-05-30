В Туле официально назначили дату выборов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На 64-м заседании Тульской облдумы депутаты утвердили дату выборов в региональный парламент. Процедура пройдет 8 сентября, в единый день голосования, сообщили «
12 мандатов будут замещены по спискам кандидатов от политических партий пропорционально поданным голосам избирателей.
24 мандата займут победители выборов в одномандатных избирательных округах.
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанка вместе с собутыльником украла у соседа телевизор и продала за пару бутылок водки
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.