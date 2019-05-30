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10:18, 30 мая 2019 580
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В Тульской области пропала восьмилетняя девочка

В Тульской области пропала восьмилетняя девочка

В Тульской области пропала восьмилетняя Олеся Чурюканова. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Тула».

В среду, 29 мая, девочка вышла на прогулку в городе Донской Тульской области и пропала.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс». На место происшествия выехали следователи. Проводятся допросы родителей и соседей. В поисках участвуют сотрудники полиции, МЧС, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Водолазы обследуют водоемы.


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