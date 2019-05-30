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11:17, 30 мая 2019 193
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В субботу в Путятинском районе откроют четыре пляжа

В субботу в Путятинском районе откроют четыре пляжа

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 1 июня, в Путятинском районе откроют четыре пляжа. Об этом пишет издательство «Пресса».

Тарасовское водохранилище в селе Песочня, гидротехнические сооружения на реках Унгор в селе Унгор, Ворша в селе Путятино и Нетрош в деревне Александровка обследовали водолазы.

К купальному сезону места отдыха очистили от мусора, на берегу установили лавочки, зонтики, раздевалки, мусорные баки, информационные стенды, флагштоки.


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