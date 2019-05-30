В субботу в Путятинском районе откроют четыре пляжа

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 1 июня, в Путятинском районе откроют четыре пляжа. Об этом пишет издательство «
Тарасовское водохранилище в селе Песочня, гидротехнические сооружения на реках Унгор в селе Унгор, Ворша в селе Путятино и Нетрош в деревне Александровка обследовали водолазы.
К купальному сезону места отдыха очистили от мусора, на берегу установили лавочки, зонтики, раздевалки, мусорные баки, информационные стенды, флагштоки.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.