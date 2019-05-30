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17:39, 30 мая 2019 67
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В Сасовском районе остановили лесной пожар

В Сасовском районе остановили лесной пожар

В среду, 29 мая, около поселка Кустаревка Сасовского района загорелась лесная подстилка. Об этом пишет издательство «Пресса».

На вызов выехали 17 расчетов, пожар удалось локализовать.

По словам спасателей, огонь «пришел со стороны Мордовии». В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.


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