В Сасовском районе остановили лесной пожар

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В среду, 29 мая, около поселка Кустаревка Сасовского района загорелась лесная подстилка. Об этом пишет издательство «
На вызов выехали 17 расчетов, пожар удалось локализовать.
По словам спасателей, огонь «пришел со стороны Мордовии». В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.