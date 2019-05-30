В сараевском селе украли забор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В селе Муравлянка Сараевского района украли забор, который окружал нежилой дом на улице Ленина. Здание сгорело осенью, пишет издательство «
При этом забор из крашеного профлиста протяженностью 15-20 метров от огня не пострадал.
Хозяева дома, которые живут на другой улице, обратились в полицию.
«Похитителей ищут. Но как удалось ворам при свете двух фонарей незаметно открутить металлические листы и вывести их, сельчане понять не могут», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТрое молодых рязанцев избивали и грабили на улицах гастарбайтеров
|
cледующая новость →В Рязани объявили конкурс на нового мэра
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.