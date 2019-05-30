В Рязани ищут сбежавшего с места аварии водителя «Хендэ»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани ищут сбежавшего с места аварии водителя. Предположительно, он управлял Hyundai Solaris,
ДТП произошло 11 мая примерно в 20:35 на улице Спортивной у дома №10, напротив АЗС «Полный бак». Неустановленный водитель врезался в Kia Rio и уехал.
Очевидцев аварии просят позвонить по номерам: (4912) 29-95-86, 29-74-54. Также можно обратиться по адресу: улица Лесная, дом №28 кабинет №211.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.