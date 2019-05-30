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В России в два раза выросли билеты на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль этого года. Об этом пишут «
Организация проанализировала жалобы по 12 направлениям в случайные даты в эти месяцы.
Самый большой рост заметили на направлениях Москва-Калининград (двукратное увеличение стоимости по сравнению с майскими ценами, 4021 рубль), Москва-Адлер (плюс 97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск-Томск (плюс 93 процента, 1507 рублей).
Меньше всего выросли цены на поездки из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова. Тем не менее стоимость выросла более чем на 60 процентов.
В ФПК не подтвердили серьезное подорожание.
В пресс-службе перевозчика отметили, что «существенного роста на любые направления нет». Разницу в цене объяснили индексацией тарифов и скидочными акциями.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.