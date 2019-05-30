В полиции рассказали подробности столкновения двух внедорожников под Рязанью

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В аварии на трассе Рязань-Михайлов в Рязанском районе,
Около 12:00 на 284-м километре трассы столкнулись Mitsubishi Pajero и Audi Q7.
По предварительным данным, 60-летний рязанец на Mitsubishi ехал из Рязани в сторону Михайлова и врезался в Audi, за рулем которого был 39-летний мужчина.
В ДТП пострадали оба водителя, а также 55-летняя пассажирка Mitsubishi Pajero.
Обстоятельства аварии уточняются.
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