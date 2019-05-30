В Калужской области пять участников ОПГ осудили за убийство и нападение на предпринимателей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области пять граждан Таджикистана осудили за убийство и нападение на дом предпринимателей. Об этом сообщила
Следствие установило, что члены организованной преступной группы, состоящей из девяти граждан Таджикистана, вступили в сговор для нападения на дом супругов-предпринимателей в селе Учхоз Дзержинского района Калужской области.
10 июля 2017 года соучастники приехали на автомобиле в село и пробрались на частную территорию. Они взломали балконную дверь дома, проникли внутрь и избили супругов, проживающих там, а также угрожали матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое злоумышленников, оставшихся на улице.
Из дома члены ОПГ похитили 400 тысяч рублей и скрылись на машинах.
Женщине-предпринимателю причинили тяжкий вред здоровью, супругу — вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.
Следователи установили, что один из злоумышленников ранее подрабатывал у потерпевших. По его наводке организовали нападение. Подсудимого задержали в Калуге, еще четверых — в Москве.
По уголовному делу провели 30 экспертиз.
Членам преступной группы назначили от 9 до 12 лет лишения свободы, соучастнику, совершившему убийство — 14,5 лет лишения свободы и штраф в размере от 80 до 120 тысяч рублей.
Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с преступников взыскают более 4,5 миллионов рублей за материальный ущерб и компенсацию морального вреда.
Остальные участники группы находятся в розыске. Фото следственного действия
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском онкодиспансере заработал дневной стационар
|
cледующая новость →На пожаре в Захаровском районе пострадала женщина и погиб мужчина
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.