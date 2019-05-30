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9:35, 30 мая 2019 152
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В Калужской области пять участников ОПГ осудили за убийство и нападение на предпринимателей

В Калужской области пять участников ОПГ осудили за убийство и нападение на предпринимателей

В Калужской области пять граждан Таджикистана осудили за убийство и нападение на дом предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что члены организованной преступной группы, состоящей из девяти граждан Таджикистана, вступили в сговор для нападения на дом супругов-предпринимателей в селе Учхоз Дзержинского района Калужской области.

10 июля 2017 года соучастники приехали на автомобиле в село и пробрались на частную территорию. Они взломали балконную дверь дома, проникли внутрь и избили супругов, проживающих там, а также угрожали матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое злоумышленников, оставшихся на улице.

Из дома члены ОПГ похитили 400 тысяч рублей и скрылись на машинах.

Женщине-предпринимателю причинили тяжкий вред здоровью, супругу — вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.

Следователи установили, что один из злоумышленников ранее подрабатывал у потерпевших. По его наводке организовали нападение. Подсудимого задержали в Калуге, еще четверых — в Москве.

По уголовному делу провели 30 экспертиз.

Членам преступной группы назначили от 9 до 12 лет лишения свободы, соучастнику, совершившему убийство — 14,5 лет лишения свободы и штраф в размере от 80 до 120 тысяч рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с преступников взыскают более 4,5 миллионов рублей за материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Остальные участники группы находятся в розыске. Фото следственного действия


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