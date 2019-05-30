В Калуге обнаженный мужчина оторвал зеркала у припаркованных машин

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В Калуге обнаженный мужчина оторвал зеркала заднего вида у нескольких автомобилей, припаркованных во дворе на улице Кубяка. Видео опубликовано в группе «
Оторванные части машин мужчина откидывал в сторону. От действий хулигана пострадали автомобили Lada Largus и Citroen.
Как сообщила «
Двое из них — владельцы автомобилей, остальные — свидетели.
Мужчину задержали и доставили в отделение. Проводится проверка.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.