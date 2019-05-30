В детских лагерях Рязанской области стартовала первая смена

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В четверг, 30 мая, в детских оздоровительных лагерях Рязанской области стартовала первая смена, которая продлится 21 день. Об этом сообщила
Многие смены тематические, они направлены на развитие спортивных, творческих, математических навыков отдыхающих.
Всего в регионе двадцать лагерей и два санатория, рассчитанные на 13 тысяч мест.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.