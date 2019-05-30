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13:53, 30 мая 2019 303
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В центре Ряжска посадили три тысячи цветов

В центре Ряжска посадили три тысячи цветов

Фото: Издательство «Пресса»

В центре Ряжска посадили три тысячи цветов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В сквере на площади Советской высадили бархатцы, цинерарии и агератумы. Благоустройством занимаются 15 человек.

«На прошлом субботнике на площади 700 квадратных метров с помощью ручных катков закатали в землю семена газонной травы. Сегодня разбили клумбу в виде рабатки», — рассказал местный чиновник Александр Новкин.


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