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Фото: Издательство «Пресса»
В центре Ряжска посадили три тысячи цветов. Об этом сообщает издательство «
В сквере на площади Советской высадили бархатцы, цинерарии и агератумы. Благоустройством занимаются 15 человек.
«На прошлом субботнике на площади 700 квадратных метров с помощью ручных катков закатали в землю семена газонной травы. Сегодня разбили клумбу в виде рабатки», — рассказал местный чиновник Александр Новкин.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.