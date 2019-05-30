Трое рязанцев предстанут перед судом за избиение человека около кафе

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Трое рязанцев, которые избили человека около «Золотой шпоры», предстанут перед судом. Об этом сообщил
Инцидент произошел 27 января 2018 года. Около пяти утра злоумышленники, вооруженные молотком, травматическим пистолетом и, предположительно, металлической трубой, напали на мужчину.
Они нанесли потерпевшему множественные удары, причинив повреждения, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.
В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направили в суд.
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