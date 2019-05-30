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Трое молодых рязанцев избивали и грабили на улицах гастарбайтеров. Об этом
Следствие установило двух жертв 18-летнего рязанца и двух его друзей-подростков. Так, 21 декабря 2018 года они несколько раз ударили 23-летнего гражданина Узбекистана и забрали у него одну тысячу рублей и сотовый телефон. Вечером 15 января 2019 года злоумышленники напали на еще одного гражданина Узбекистана и отняли у него пять тысяч рублей.
Злоумышленников задержали. Они признались, что заранее планировали нападения в промзоне на иностранцев, рассчитывая отнять у них зарплату.
«Кроме того, иностранные граждане по их расчетам могли иметь проблемы по линии миграции, в связи с чем не будут обращаться в правоохранительные органы», — пояснили в следкоме.
На рязанцев завели уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК («Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья»). Его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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