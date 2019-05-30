Студенты закрепили теоретические знания на практике в «Рязаньэнерго»

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С начала года 62 студента образовательных учреждений прошли учебную, производственную и преддипломную практику в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго».
Филиал сотрудничает с вузами и ссузами, которые обучают студентов по профильным для электросетевого комплекса направлениям. Среди них радиотехнический и агротехнологический университеты, региональный филиал Московского политехнического университета, политехнический и технологический колледжи, Скопинский электротехнический и Сасовский индустриальный колледжи.
Студентам предоставляется возможность улучшения качества обучения на базе системы дуального образования: теоретическое знания они получают в образовательной организации, а практические навыки отрабатывают в организации работодателя.
В ходе учебной практики студенты ближе знакомятся с профессией энергетика. Производственная практика направлена на освоение технологических процессов, приобретение профессиональных навыков, адаптацию к реальным производственным условиям. Преддипломная практика является базой для написания студентами выпускной квалификационной работы.
«Организация практики студентов в „Рязаньэнерго“ содействует процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, привлечению на предприятие перспективных молодых квалифицированных специалистов, имеющих хорошие навыки деятельности в электросетевом комплексе», — рассказали в пресс-службе филиала.
Как рассказали энергетики, «Рязаньэнерго» на протяжении нескольких лет регулярно проявляет инициативу в различных сферах взаимодействия с вузами и ссузами в регионе.
«Филиал является базовым предприятия для Скопинского электротехнического колледжа, каждое лето принимает на работу бойцов студенческих энергетических отрядов, имеет диплом лауреата смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области и продолжит планомерную работу по развитию профориентационной деятельности и практикоориентированной подготовки молодых специалистов», — говорится в сообщении.
Так, до октября еще 27 студентов смогут закрепить свои теоретические знания на практике в «Рязаньэнерго».
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