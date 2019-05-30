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10:09, 30 мая 2019 57

Студенты РГАТУ стали лауреатами Международной олимпиады по агроинженерным направлениям

Студенты РГАТУ стали лауреатами Международной олимпиады по агроинженерным направлениям

С 20 по 24 мая в Саратове прошла Международная студенческая олимпиада по агроинженерным специальностям. Ее лауреатами стали первокурсники инженерного факультета Рязанского агротехнологического университета имени Костычева.

Участниками олимпиады были более 40 студентов из 15 вузов России. Им предстояло пройти тест, решить конкурсные задачи и выполнить практические задания.

Команда РГАТУ в составе Виктора Подзеракина, Никиты Степашкина, Сергея Анисимова и Шамиля Исмаилова заняла второе место.

Кроме того, в номинации «тестирование» Никиту Степашкина наградили дипломом первой степени, Виктора Романова — дипломом второй степени. Сергей Анисимов получил диплом второй степени в номинации «электродуговая сварка».


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